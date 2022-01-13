İzmit Belediyesi Nazım Hikmet’i doğum gününde eserleriyle anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında Türk Edebiyatının büyük ismi usta şair Nazım Hikmet’in 120. Doğum günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirecek. Anma etkinliği 15 Ocak Cumartesi günü saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde icra edilecek.

SESLENDİRİLECEK ESERLER

Anma programında şairin bestelenmiş olan 7 şiiri canlı performans ile seslendirilecek ve şiirlerinden okumalar yapılacak. Programda seslendirilecek bestelenmiş eserler: Herkes Gibisin, Hoş geldin Kadınım, Ceviz Ağacı, Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar, Kız Çocuğu, Seviyorum Seni, Karlı Kayın Ormanında.