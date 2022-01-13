İzmit Belediyesi Nazım Hikmet’i doğum gününde eserleriyle anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında Türk Edebiyatının büyük ismi usta şair Nazım Hikmet’in 120. Doğum günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirecek. Anma etkinliği 15 Ocak Cumartesi günü saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde icra edilecek.
SESLENDİRİLECEK ESERLER
Anma programında şairin bestelenmiş olan 7 şiiri canlı performans ile seslendirilecek ve şiirlerinden okumalar yapılacak. Programda seslendirilecek bestelenmiş eserler: Herkes Gibisin, Hoş geldin Kadınım, Ceviz Ağacı, Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar, Kız Çocuğu, Seviyorum Seni, Karlı Kayın Ormanında.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.