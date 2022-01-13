Kartepe'de 44 m² dükkan mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çepni mahallesi, 183 ada 3 parsel, A. Blok, bodrum ve zemin kat, 5 bağımsız bölüm numaralı, dükkan depolu vasıflı taşınmaz olup, bodrum kat 11 m2, zemin kat ise 33 m2 taban alanına sahiptir, Mesudiye Cad. No:106/C adresinde yer almaktadır, kısmen imar yolu, kısmen konut alanında kalmaktadır, ayrık nizam 3 kat inşaat izni verilmektedir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ....