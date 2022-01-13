Kartepe'de 44 m² dükkan mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çepni mahallesi, 183 ada 3 parsel, A. Blok, bodrum ve zemin kat, 5 bağımsız bölüm numaralı, dükkan depolu vasıflı taşınmaz olup, bodrum kat 11 m2, zemin kat ise 33 m2 taban alanına sahiptir, Mesudiye Cad. No:106/C adresinde yer almaktadır, kısmen imar yolu, kısmen konut alanında kalmaktadır, ayrık nizam 3 kat inşaat izni verilmektedir.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.