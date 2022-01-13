İzmit'te 2300 m² tarla mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Akmeşe köyü, 2335 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir ekili dikili ürün yoktur, yöreye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebilir, İzmit şehir merkezine 35-40 Km.mesafededir, eğimi %10-18 oranında değişmektedir, diğer tarım alanında kalmaktadır, kadastro yoluna cephesi vardır,
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.