İzmit'te 2300 m² tarla mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Akmeşe köyü, 2335 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz üzerinde herhangi bir ekili dikili ürün yoktur, yöreye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebilir, İzmit şehir merkezine 35-40 Km.mesafededir, eğimi %10-18 oranında değişmektedir, diğer tarım alanında kalmaktadır, kadastro yoluna cephesi vardır,

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