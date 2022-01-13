13 Oca 2022 - 12:11- Gündem G: 13 Oca 2022 - 12:13

Personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak mask

Kocaeli Valiliği Bünyesinde Bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Adına Görevlendirilmek Üzere Çağrı Yönlendirici Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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13 Oca 2022 - 12:11 - Gündem

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