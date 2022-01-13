Azeri ihraç edildi

MHP önceki dönem MHP MYK Üyesi Erkan Azeri’nin İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve babasını hedef alan sosyal medya gönderisinin ardından geçtiğimiz haftalarda ortalık karışmıştı. Azeri'nin paylaşımı sonrası MHP’liler Azeri’nin evine gitmiş sonra taraflar karakolluk olmuştu.
SÜRECİ SAKARYA YÜRÜTTÜ
Azeri, Kurt’un babası ile ilgili “rüşvetçi” ifadesi kullandığı için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın talimatı ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin süreci Sakarya İl Teşkilatı tarafından yürütüldü.
ERKAN AZERİ İHRAÇ EDİLDİ
Bugün Erkan Azeri’nin disiplin sürecinde karar çıktı. MHP MYK Eski Üyesi Erkan Azeri alınan karar ile MHP’den ihraç edildi. Erkan Azeri’nin dava açarak süreci mahkemeye taşıma hakkı bulunuyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.