Azeri ihraç edildi

MHP önceki dönem MHP MYK Üyesi Erkan Azeri’nin İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve babasını hedef alan sosyal medya gönderisinin ardından geçtiğimiz haftalarda ortalık karışmıştı. Azeri'nin paylaşımı sonrası MHP’liler Azeri’nin evine gitmiş sonra taraflar karakolluk olmuştu.

SÜRECİ SAKARYA YÜRÜTTÜ

Azeri, Kurt’un babası ile ilgili “rüşvetçi” ifadesi kullandığı için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın talimatı ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin süreci Sakarya İl Teşkilatı tarafından yürütüldü.

ERKAN AZERİ İHRAÇ EDİLDİ

Bugün Erkan Azeri’nin disiplin sürecinde karar çıktı. MHP MYK Eski Üyesi Erkan Azeri alınan karar ile MHP’den ihraç edildi. Erkan Azeri’nin dava açarak süreci mahkemeye taşıma hakkı bulunuyor.