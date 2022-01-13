Gözler Rasheed’de

Kocaelispor’un devre arasında Menemenspor’dan renklerine bağladığı kanat forvet Rasheed Akanbi’nin maç temposunu yakaladığı görüldü. Antrenmanlardaki isteği ile dikkat çeken ve özelikle hızlı çıkışlardaki sürati ile öne çıkan futbolcunun Ankaragücü karşısında süre bulacağı düşünülüyor.
OFANS KURGUSU MERAK EDİLİYOR
3 puana şiddetle ihtiyacı olan yeşil siyahlılarda ofans kurgusunun nasıl olacağı merak ediliyor. Dino maça 11’de başlarsa, Diop’un forvet arkası, Yiğitali’nin merkez orta saha, Benhur ve Pereira’nın kanatlarda oynaması ihtimali yüksek görülüyor. Dino yedek başlarsa Pereira’nın 9 numara pozisyonuna kayacağı ve Rasheed’in sol kanattaki yerini alacağı ağır basıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.