Kocaelispor - Ankaragücü ile arasında yarın saat 19.00’da Kocaeli Stadı’nda başlayacak olan maçı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Çağdaş Altay yönetecek. Zorlu karşılaşma TRT Spor ve BeIN Sports MAX’tan canlı olarak yayınlanacak. Altay bu sezon 1. Lig’de 8, Türkiye Kupası’nda da 1 maç yönetti. 9 maçın 6’sını ev sahibi, 3’ünü ise deplasman takımları kazandı. Altay 9 maçta 35 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Çağdaş Altay geride bıraktığımız sezon İzmit’te oynanan Kocaelispor – Manisa Futbol Kulübü maçını da yönetmiş, mücadeleyi Manisa ekibi 2-0 kazanmıştı.
13 Oca 2022 - 12:51- Spor Güncelleme: 13 Oca 2022 - 12:52
Maçı Çağdaş Altay yönetecek
Kocaelispor - Ankaragücü ile arasında yarın saat 19.00’da Kocaeli Stadı’nda başlayacak olan maçı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Çağdaş Altay yön...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.