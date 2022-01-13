Maçı Çağdaş Altay yönetecek

Kocaelispor - Ankaragücü ile arasında yarın saat 19.00’da Kocaeli Stadı’nda başlayacak olan maçı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Çağdaş Altay yönetecek. Zorlu karşılaşma TRT Spor ve BeIN Sports MAX’tan canlı olarak yayınlanacak. Altay bu sezon 1. Lig’de 8, Türkiye Kupası’nda da 1 maç yönetti. 9 maçın 6’sını ev sahibi, 3’ünü ise deplasman takımları kazandı. Altay 9 maçta 35 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Çağdaş Altay geride bıraktığımız sezon İzmit’te oynanan Kocaelispor – Manisa Futbol Kulübü maçını da yönetmiş, mücadeleyi Manisa ekibi 2-0 kazanmıştı.