Darıca Kapalı Pazarı açıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği bir proje daha tamamlandı. Darıca merkezde yıllardır merakla beklenen Kapalı Pazar inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Kapalı pazarda ilk Pazar kurulurken pazarcı esnafı ve vatandaşlar modern bir alanda rahat ve huzurlu bir alışveriş imkanına da kavuşmuş oldu.

BIYIK: “DARICA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Darıcalılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Toplam 11.248.32 metrekare inşaat alanına sahip olan ve ilçemizin ilk kapalı pazarı olan sabit pazarımızı söz verdiğimiz gibi yeni yıl ile birlikte hizmete açtık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır vatandaşlarımız kapalı pazarın açılmasını bekliyordu. Kurulan ilk pazarla birlikte vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. İlçemize kazandırdığımız modern kapalı pazar hayırlı olsun” diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI HİZMET VERECEK

Darıca Kapalı Pazarı hakkında bilgiler de veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Toplam 11.248.32 metrekare inşaat alanına sahip Darıca Kapalı Pazarı çok amaçlı olarak hizmet verecek. Darıca merkezdeki Pazar sorunu ile birlikte en büyük ihtiyaçlardan biri olan otopark sorununa da çözüm üretmiş olacağız. Kapalı Pazar aynı zamanda yaklaşık 250 araçlık otopark alanıyla da hizmet verecek ve merkezdeki otopark sorununu da bir nebze olsun çözeceğiz. Yaklaşık 100 tezgah ile kurulacak pazarda hem pazarcı esnafımız rahat bir ortamda satışını yapacak hem de vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde alışverişini yapabilecek. Muhtarlık ve zabıta ofislerinin de yer alacağı Kapalı Pazar alanında Darıca merkezdeki en büyük sorunlardan biri olan aile sağlığı merkezi sorununu da çözmüş olacağız. 8 adet aile hekiminin hizmet yapabileceği aile sağlığı merkezi de artık burada faaliyet verecek” dedi.