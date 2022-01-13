13 Oca 2022 - 14:04- Gündem G: 13 Oca 2022 - 14:06

TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

13 Oca 2022 - 14:04 - Gündem

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