Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
13 Oca 2022 - 14:04- Gündem Güncelleme: 13 Oca 2022 - 14:06
TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.