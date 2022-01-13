Kahraman şoförden mobbing iddiası! “Sakat çalıştırıp hayatımı mahvettiler”

Kocaeli'de 2 Ocak 2018 tarihinde halk otobüsünde kalbi duran ve dili boğazına kaçan 10 aylık bebeğin hayatını, otobüs şoförü Hayrettin Şahin'in müdahaleleri kurtarılmıştı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şöför Hayrettin Şahin hemen duruma müdahale etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman Şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yaparak hayatını kurtardı.

MOBBİNGE MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİ

O dönem büyükşehir belediyesi tarafından yerel ve ulusal basına servis ettirilen haber ile büyük PR çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi araçları ile kameralara poz verdirtilen Hayrettin Şahin, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, UlaşımPark Müdürü Yasin Özlü ve Genel Sekreter İlhan Bayram tarafından makamda ağırlanmıştı. Kahramanlık gösterdiği günden sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından mobbinge mağruz kaldığını iddia eden Hayrettin Şahin geçtiğimiz hafta istifa etmek zorunda kaldı.

“KENDİ REKLAMINIZI YAPTIRDINIZ”

Personelden helallik isteyen Kahraman şoför Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark yetkililerine sitem etti. Vardiya amirlerinin sağlığını elinden aldığını iddia eden Hayrettin Şahin, “Benim sağlığımı elimden aldınız ve kollardan sakat kalma ihtimaliyle bıraktınız. Ahımı, aklımı, sağlımı,3 tane oğlumun istikbalini ve geleceğini elimden aldınız” dedi UlaşımPark yetkililerine seslenen Şahin, “Allah rızası için yapmış olduğum çocuk kurtarmamı kendi reklamınıza alet edip beni farklı farklı medyalarda işimin bir parçasıymış gibi reklamınızı yaptırdınız.

“SAKAT HALİMLE ÇALIŞTIRDILAR”

İşimi kendi rızamla bırakmam için bana yaptıkları yıldırma politikasına, sol kolumu direksiyonda sakatlayıp bandaja alınıp ameliyatı bekleyen bir personel olarak, beni o şekilde doktor raporum olmama rağmen çalıştırmalarına göz yumdunuz. Sakat halimle çalıştırıp iş kazası geçirip sağ omuzumdan sakatlayıp her iki omzumdan da ameliyat olmama sebebiyet verdirdiniz” ifadelerini kullanarak sorumluları Allah’a havale etti.

“HAYATIMI MAHVETTİNİZ”

İşi bıraktıktan sonra da hayatı bir türlü düzene girmeyen Hayettin Şahin sosyal medya hesabından geçtiğimiz akşam isyan etti. Hakeret dolu mesajlarla büyükşehir belediyesi ve amirlere yönelik yaptığı paylaşımda, “Benim adamlığımı, merhametimi, iyi niyetimi, kendi manfaatinize kullandınız ya, Bu saatten sonra sonu ölümde olsa savaşmaya hazırım. Lan şerefsiz o…… ç…ları. Hadi bu saatten sonra beni kendi menfaatlerinize kullanın da 40 yaşında beni ya toprağa ya da 4 duvar arasına. Beni bırakın lan ş……. Benim hayatimi mahvettiniz. Ben boyun eğmedim, yalakalık yapmadım. Bana kimse boyun eğdiremez. Karakterini şerefini siyasete dökmüş köpekler” ifadelerini kullandı.

“BENİ MEDYA MAYMUNU YAPTILAR”

Bir başka paylaşımda ise, “Beni medya maymunu yaptılar. Kendi menfaatlerine kullandılar. Hiçbir teklifi bastırarak kabul ettirmediler. Sonrasında gittim verilen sözünüzü tutun diye. Bana verdikleri cevap ‘Ne yani bir çocuk kurtardın diye seni terfi mi edelim?” dediler bana. Bırak. Sağlığımı elimden aldılar benim. Yine diyorum. Ölmeye hazırım. Sizinle savaşacağım lan” ifadelerini kulandı.