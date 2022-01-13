İYİ Partili 200 kadın sahaya iniyor

İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve ekibi, 200 kadınla birlikte sahaya iniyor. 15 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek saha çalışması öncesinde bir araya gelen İYİ Partili kadınlar il binasında istişare yaptı. İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge başkanlığında 12 ilçe kadın kolları yönetimi ve başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda saha çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

12 İLÇEDE DE YAPILACAK

İzmit Yahya Kaptan, Kuruçeşme ve Mehmet Ali Paşa mahallelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan saha çalışmasında kadınlar esnaf ziyareti yapacak, kapı kapı dolaşacak. Hazırladıkları el broşürlerini dağıtacak olan kadınlar, sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşın yanında olduklarını hissettirip, sıkıntılarını dinleyecek. 12 ilçede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilecek saha çalışmasının ilkini İzmit’te yapacaklarını söyleyen il kadın politikaları başkanı Pelin Dönge, 200 kadının aynı anda çalışma yapacağının altını çizdi.

200 KADINLA SAHAYA ÇIKIYORUZ

Pelin Dönge açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Esnaf, dernek ve kadın kuruluşlarının ziyaretleri devam ederken mahallelerimizi ev ev gezeceğiz. Bu ziyaretler için il kadın politikaları olarak yaklaşık 200 kişilik saha ekibi oluşturduk. Bu ekip ile tüm ilçelerimizde aynı çalışmayı devam ettireceğiz. Markete gidip kasada şok yaşayan, pazara akşamüstü gidip sadece çok lüzumlu şeyleri alabilen, aslında memleketin tüm sorunlarından direkt etkilenen kadınlarımıza gideceğiz, onları dinleyeceğiz. Çözüm önerilerimizi anlatacağız. İYİ Parti olarak muhalefetteki görevimiz sadece yapılanı eleştirmek değil, yanlış bulduğumuz her şeyin çözümünü de sunmaktır. Çünkü biz, zenginlikte eşitlenen, mutlulukta birleşen, huzurla güçlenen Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”