MHP’li Başkan’dan ekonomi değerlendirmesi! “Suriye ve Afganistan’da asgari ücreti düşünebiliyorlar mı?”

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, geçtiğimiz gün Kandıra’da muhtarlar ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Muhtarlara seslenen Kurt, ülke ve kent gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurt’un değerlendirmesi arasında en çok dikkat çeken kısımlardan biri de ekonomi oldu. Türkiye’nin büyümesini istemeyen çevrelerin topla tüfekle yapamadıklarını ekonomik saldırılar ile yaptığını ifade eden Kurt, Afganistan ve Suriye’yi örnek göstererek şükretti.

“ALIM GÜCÜ SIKINTILARINI BİLİYORUZ”

Yunus Emre Kurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tabi ki Türkiye’nin bu denli güçlenip çevresine etki etmesini istemeyen çevreler daha önce tankla tüfekle yapamadıklarını şimdi ekonomik saldırılar ile yapmaya çalışıyorlar. Ancak Milletimiz dövizdeki artışın bir spekülasyon olduğunu Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık akşamı yaptığı açıklama neticesinde dövizdeki sert düşüşle birlikte anladı ve devletinin yanında yer aldı. Yeter mi tabi ki yetmez. Şuan milletimizin alım gücü noktasında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz.

“SIKINTI ÇEKİLECEKSE HEP BİRLİKTE ÇEKELİM”

Ancak şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Acaba Suriye’de, Afganistan’da insanlar asgari ücret zammını düşünebiliyorlar mı? Döviz ne oldu diye düşünebiliyorlar mı? Bizim çok şükür bir devletimiz var, ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanıyor ve dalgalansın diye de sıkıntılar çekeceksek hep birlikte çekelim. Ne diyor şair; toplu vurdukça gönüller onu top bile sindiremez. Onun için birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyacımız var.”