13 Oca 2022 - 14:19- Ekonomi G: 13 Oca 2022 - 14:22

Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kasım ayı sanayi üretimini değerlendirdi, rekor ihracat ve kapasite kullanımındaki artışın üretimde de yaşandığını söyledi, memnuniyetini ifade etti

Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi kasımda aylık yüzde 3.3, yıllık yüzde 11.4 arttı. Kasımda gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan üretimde de bu seviyeleri göreceğimizi bekliyorduk. Artıştan memnuniyet duyuyoruz. Bu artışa imalat sanayiden gelen güçlü katkıyı da çok değerli buluyoruz” açıklamasında bulundu.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, aralık ayında da üretimdeki artışın devam edeceğini beklediklerini söyleyerek, “Üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatında aralıkta yüzde 41.1’lik artış oldu. Bununla birlikte kapasite kullanım oranları da kasım ayının üzerinde gerçekleşti. Bu öncü göstergelerin sanayi üretimine yansımalarının görüleceğini düşünüyoruz” dedi.

SEKTÖRLERE DAİR…

Sektörlere ilişkin konuşan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda; kasım ayında ara malı imalatında aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 14.4, imalat sanayinde aylık yüzde 3.8, yıllık yüzde 12.5, dayanıklı tüketim mallarında aylık yüzde 5.1, yıllık yüzde 12, sermaye mallarında aylık yüzde 7.2, yıllık yüzde 5.8, orta yüksek teknolojili ürünlerde aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 9.6 artışlar oldu. Yüksek teknolojili ürünlerde ise aylık yüzde 11.7 artış olurken yıllık yüzde 4.1 gerileme karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

# Sanayi
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13 Oca 2022 - 14:19 - Ekonomi

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