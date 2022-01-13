Senin maçın olsun Mike !

Kocaelispor’a sezon öncesinde büyük umutlarla transfer edilen ancak genel manada beklentilerin altında kalan Pereira, Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gördüğü 82. dakikaya etkili futbolunu golle süslemişti. Aynı futbolcu lig maçında Ümraniyespor karşısında sahaya santrfor olarak çıktı ve yine dirençli bir oyun ortaya koydu, iki net gol kaçırdı.
DEVAM GELSİN
Pereira’nın son iki maçtaki performansı bir bakıma sezonun devamı açısından kaderini belirlerken futbolcunun yükselen formunun Ankaragücü maçında da sürmesi bekleniyor. Pereira Kocaelispor’a Romanya’nın Cluj takımından transfer oldu ve bu sezon 18 lig, 1 de kupa maçında 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.