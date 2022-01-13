Kocaelispor’un yarın akşam buz gibi havada konuk edeceği Ankaragücü’ne karşı kaleyi yine İsmet koruyacak. Ümraniyespor karşısında oldukça başarılı olan ve Onur Ayık’ın iki pozisyonunu çok iyi durduran başarılı file bekçisi, Napoleoni’nin penaltı vuruşunda da köşeyi doğru tahmin etmesi ve topa temasta bulunmasına rağmen meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamamıştı. Hafta arasındaki antrenmanlarda da oldukça istekli görülen futbolcu Ankara ekibine dur demek için elinden geleni yapacak.
13 Oca 2022 - 16:22- Spor Güncelleme: 13 Oca 2022 - 16:23
Kale yine İsmet’in
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.