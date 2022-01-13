Kale yine İsmet’in

Kocaelispor’un yarın akşam buz gibi havada konuk edeceği Ankaragücü’ne karşı kaleyi yine İsmet koruyacak. Ümraniyespor karşısında oldukça başarılı olan ve Onur Ayık’ın iki pozisyonunu çok iyi durduran başarılı file bekçisi, Napoleoni’nin penaltı vuruşunda da köşeyi doğru tahmin etmesi ve topa temasta bulunmasına rağmen meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamamıştı. Hafta arasındaki antrenmanlarda da oldukça istekli görülen futbolcu Ankara ekibine dur demek için elinden geleni yapacak.