Kartepe'de düzenlenen "Labirent Oryantiring" yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Labirent Oryantiring; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kartepe'nin Ataşehir Mahallesi'nde düzenlendi. Yarışmaya 70 sporcu katılırken, heyecanlı dakikalar yaşandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş, Oryantiring İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, Oryantiring Antrenörü Suna Sancak ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Sakın Demirsoy tarafından verildi.
13 Oca 2022 - 16:22- Spor Güncelleme: 13 Oca 2022 - 16:23
Kartepe'de oryantiring
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.