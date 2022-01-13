13 Oca 2022 - 16:25- Gündem G: 13 Oca 2022 - 16:27

Meclisle dalga geçen meclis üyeleri kim?

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında denetim komisyonu seçimlerinde bazı meclis üyeleri aday olmamasına rağmen Engin Taşdemir, Özgür Yılmaz ve Fevzi Canbaz’a 1’er oy verdi. Oyların meclis üyelerini rencide etmek amacıyla verildiğini ifade eden Engin Taşdemir duruma tepki gösterdi
Meclisle dalga geçen meclis üyeleri kim? mask
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Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın, Denetim Komisyonunun oluşturulması, Denetim Komisyonunda çalıştırılacak uzman ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Maddede Denetim komisyonuna aday olan Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, İsmail Aysu, Özhan Kurt, Mehmet Nuri Paşa için oy kullanıldı.

ADAY OLMAMALARINA RAĞMEN OY VERDİLER

Kapalı zarf usulü yapılan oylama sonucunda Berna Abiş 61, Hasan Numan Tonka 57, İsmail Aysu 61, Özhan Kurt 61, Mehmet Nuri Paşa 48 oy aldı. Komisyona aday olmamasına rağmen sandıktan Engin Taşdemir, Özgür Yılmaz ve Fevzi Canbaz’a da 1’er oy çıktı. Seçim sonuçları açıklandığında aday olmamasına rağmen 1’er oy alan meclis üyelerinin ismi okunduğunda kimi meclis üyeleri duruma güldü.

“AMAÇ ALGI YAPMAK”

Denetim komisyonuna bilinçli olarak ben katılmadım. Ortak bir önerge verildi. Önergede de iki partinin sunduğu arkadaşlar var. İki senedir dikkat ediyorum. Biz her fırsatta demokrasi gereği sürekli bizim arkadaşlarımız bir araya gelip oy vermiyorlar. Bizden bir arkadaşa bile tahammülleri yok. Bu demokrasi anlayışının kınıyorum. Burada aday olmuyoruz isimlerimiz yazılıyor. Bunlar şık konular değil. Burada amaç basına 1 oy aldılar diye algı yapmak. Bunu kınıyorum” şeklinde tepki gösterdi.

BÜYÜKAKIN DA KINADI

Konu ile ilgili Engin Taşdemir’e hak veren Büyükakın, “Engin Beyin yorumladığı manada bunu yapan arkadaşı kınıyorum. Bu hoş bir davranış değil. Maksat meclis üyelerini rencide etmekse kınıyorum” şeklinde tepki gösterdi.

13 Oca 2022 - 16:25 - Gündem

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