13 Oca 2022 - 16:36- Siyaset G: 13 Oca 2022 - 16:38

CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı 

CHP Genel Merkez Yürütme Kurulu’ndan onay alan CHP Karamürsel İlçe Geçici Kurulu, 30 Ocak Pazar günü ilçe örgütünü seçime götürecek 

CHP Karamürsel Geçici Kurulu,   Ankara’dan onay aldı  mask

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Karamürsel İlçe Örgütü geçici kurulu için genel merkeze önerilecek isimleri belirlemişti. İstifalar sebebi ile düşen ilçe yönetimine tüzük gereği geçici kurul atmasının yapılması için CHP İl Yönetimi tarafından genel merkeze gönderilen 5 isme Merkez Yürütme Kurulu’ndan onay çıktı.  
 
KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU 

Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Münteha Purut ve Erdoğan Fitoz’un yer aldığı liste Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda onay alıp resmi olarak göreve başladı. Geçici kurul, Karamürsel İlçe’yi kongre sürecine götürerek yeni yönetimin belirlenmesini sağlayacak. Geçici kurulun aldığı karara göre Karamürsel İlçe Kongresi 30 Ocak Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
# chp, karamürsel
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Oca 2022 - 16:36 - Siyaset

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