Şoför esnafının yaralarına merhem olacağız” 

Yarın KOTO Konferans Salonu’nda yapılacak olan İzmit Şoförler Odası Olağan Genel Kurulu’nda iki aday yarışacak. Odanın 32 yıldır başkanlığını yürüten Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski Başkanı Kemal Kaya’nın karşısına rakip olarak Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’ın da oğlu olan Seyfi Özkar çıktı.

“YENİ NESLİ TEMSİL EDECEK BİR YÖNETİM”

İzmit’te otomotiv servis ve yedek parça firmasını işleten Seyfi Özkar, “İzmit Şoförler Odası’nı global dünyaya taşımaya geliyoruz. Şoför esnafının sorunlarını çözmeyi, yaralarına mehlem olmayı amaçlıyoruz. 32 yıldır yorulan yöneticilerimizi dinlendirmeye geliyoruz. Çağımıza uygun ve yeni nesli temsil edecek bir yönetim kurulu oluşturduk. Şoförlük mesleğinin hassasiyetini ve önemini bilen kişiler olarak meslektaşlarımızın haklarını savunmak, hayatlarını kolaylaştırmak, ticaretlerini artırmak için böyle bir yola girdik” dedi.

SEYFİ ÖZKAR KİMDİR?

1980 Başiskele Kullar doğumlu olan Seyfi Özkar, 2000-2012 yılları arasında S.S. 4 No’lu Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen kooperatif üyesi olan Özkar, Kocaeli Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi’nde bulunuyor. İzmit oto servisi ve yedek parçası üzerinde faaliyet gösteren bir şirketi bulunuyor.