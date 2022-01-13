Katırcıoğlu, Cihan Göç bebek için Gaziantep’e gidiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada babası tarafından darp edilen 3 aylık Cihan Göç bebek ile ilgili inceleme yapmak üzere Gaziantep’te bir çalışma ziyareti gerçekleştirileceği açıklandı. Ziyaret kapsamında, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili kurumlarla toplantı yapılacağı ve aile yakınlarıyla görüşüleceği belirtildi. Heyette Katırcıoğlu ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Gaziantep Millevekili İrfan Kaplan ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yer alacak.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep’te geçen Aralık ayında Yunus Göç, 3 aylık öz bebeği Cihan Göç'ü annesi yokken işkence ederek, öldüresiye dövmüştü. Söz konusu olay, anne Semra Göç'ün gizlice çektiği video ile ortaya çıkmış ve cani baba Yunus Göç tutuklanarak cezaevine konuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ak Partili Kızgın - Haramzade aldığın para haram zıkkım olsun moruk hele seni Tayyip aday göstersin oyumuz ya CHP ye yada iyi Parti'ye
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.