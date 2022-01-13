Karamürselli esnaf işyerinde intihar etti

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133 Sokak’ta D-D Teknik Servis’in sahibi Hakan Çimen (50), işyerinde kendini astı. Edinilen bilgiye göre Hakan Çimen eve gitmeyince, eşi merak edip işyerine gitti. Kapıyı açınca, eşinin kendisini iple astığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Çimen’in öldüğünü tespit etti. Hakan Çimen’in eşi, eşinin borçlarının olmadığını, herhangi bir sorununun olmadığını söyledi…
# sağlık, Sokak, karamürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.