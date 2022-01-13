13 Oca 2022 - 17:06- Asayiş G: 13 Oca 2022 - 17:10

Karamürselli esnaf işyerinde intihar etti

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133 Sokak’ta D-D Teknik Servis’in sahibi Hakan Çimen (50), işyerinde kendini astı. Edinilen bilgiye göre Hakan Çimen...
Karamürselli esnaf işyerinde intihar etti mask

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133 Sokak’ta D-D Teknik Servis’in sahibi Hakan Çimen (50), işyerinde kendini astı. Edinilen bilgiye göre Hakan Çimen eve gitmeyince, eşi merak edip işyerine gitti. Kapıyı açınca, eşinin kendisini iple astığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Çimen’in öldüğünü tespit etti. Hakan Çimen’in eşi, eşinin borçlarının olmadığını, herhangi bir sorununun olmadığını söyledi…
# sağlık, Sokak, karamürsel

13 Oca 2022 - 17:06 - Asayiş

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