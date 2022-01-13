13 Oca 2022 - 17:16- Gündem G: 13 Oca 2022 - 17:19

Yürüyüş Yolu'nda müteahhit devre dışı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında Başkan Tahir Büyükakın Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmalarında müteahhitten alınıp belediye eli ile devam ettirildiğini açıkladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Yürüyüş Yolu'nda müteahhit devre dışı! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli uluslararası kongre merkezinde yapıldı. Başkan Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısı sonunda gündem dışı söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural Yürüyüş Yolu yenileme projesinde müteahhidin iş bıraktığına yönelik duyum aldıklarını ifade etti. Özmural, Konu ile ilgili Büyükakın’ın kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Müteahiddin işi bırakmadığını ifade eden Büyükakın, “Orada devam eden bir mahkeme süreci var. Yetki kabul işlemleri tamamlandı. Biz geçici kabul işlemleri ile ilgili kısmı müteahhide yaptırmıyoruz. Kalan işi kendimiz yapacağız. Bir dava açılmıştır. O dava ihaleye giren başka bir müteahhidin açtığı davaydı. Mahkeme onların lehine karar verdi. Bu sebeple çalışma durdu. Kalanların bizim tarafından yapılması kararlaştırdı. Mahsus işlemleri yapılacak. Yani konu bu şekilde. Çalışmalar devam ediyor” dedi.
# chp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Oca 2022 - 17:16 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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