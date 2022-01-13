Şevki Yılmaz’ın vakfı meclis gündeminde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 121 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri görüşülmesi öncesi muhalefet meclis üyelerinin önergeleri divana sunuldu.

SAZLIDERE GÜNDEME GELDİ

121 gündem maddeli mecliste CHP Grubu’ndan Başkanvekili Engin Taşdemir, Halis Koç imzalı verilen önergede, Sazlıdere kentsel dönüşümü soruldu. Önergede, şu ifadeler yer aldı: “Kentsel dönüşüm kapsamındaki tapulu tapusuz çok sayıda vatandaşın 40-45 yıla yakın süredir, yaşamını sürdürdüğü Çayırova Sazlıdere’de sorun çözümüne dair ilk adımları muhalefet iktidar birlikteliğinde, sizlerin öncülüğünde 2020 Ekim ayında atılmıştı. Sayın Başkan konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taşıyıp somut bir proje veya alternatifli projelerle dönüş yapacağınızı halka arz etmiştiniz. Akabinde 25 Aralık 2020 Cuma günü; Sn. Bakanın ilimize gelerek; birlikte yaptığınız görüşmede projenin tamamlandığına dair söz ettiğini ve bakanlığın Toki ile çalışma yaptığını önceki meclislerde arz etmiştiniz.

İHALE 8 ŞUBATTA

Bu vesile ile Haklı olarak Sazlıdere sakinleri yaklaşık iki yıldır sahada uygulanacak projeleri merakla bekliyor, proje hangi aşamada, TOKİ çalışmaları ne durumda, Kentsel dönüşüm sürecinde barınma sorununa çözüm odaklı önerileriniz nelerdir. Kısaca Sazlıdere mağdurları sizlerden kısa zamanda müjdeli haber bekliyor. Sazlıdere sakinlerimiz adına cevap bekledikleri bu sorunlara, Meclisimize Sözlü, tarafımıza yazılı cevap verilmesini arz ederiz.” Başkan Büyükakın verdiği cevapta, “İki hafta önce bakanlığa gittik. Körfez’deki yerlerinden ve Sazlıdere’nin de içinde olduğu birçok çalışmayı gündeme getirdik. 8 Şubat’ta ihale günü alındı” dedi.

OTOBÜS DURAKLARI

CHP Grubu’ndan Ünal Özmural, İzmit Tavşantepe mahallesi sakinlerinin taleplerini iletti. Önergede, “Tavşantepe Mahallesi otobüs güzergahlarında yağışlı havalarda kapalı otobüs durakları olmayışından kaynaklı mağduriyetler yaşanmaktadır. Birçok durak da yalnızca otobüs durağı levhası mevcuttur. Bu bölgede otobüs güzergahı üzerinde kapalı otobüs durakları konulabilecek yerlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılarak bu mağduriyetin giderilmesi ve sonucu hakkında tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi hususunu arz ederiz” denildi.

SAADET’TEN ŞERH

Meclis toplantısının 4. Gündem maddesinde önemli bir takas maddesi görüşüldü. Başiskele’de bulunan ve Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 160 bin 452 ve 14 bin 263 metrekarelik iki arazinin Maliye hazinesine devredilmesi karşılığında hazineye Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, 58 bin 873,00 metrekare yüzölçümlü 82 ada 233 parsel, 382,00 m² yüzölçümlü 82 ada 239 parsel, 408,00 metrekare yüzölçümlü 82 ada 243 parsel, 4 bin 589,28 metrekare yüzölçümlü 82 ada 249 parsel ile 82 ada 252 parsel sayılı taşınmazdaki 363 bin 226,41 metrekarelik hissenin 12 bin 517.00 metrekarelik kısmının bedeli mukabilinde Büyükşehir Belediyesine devir alınması maddesine Saadet Partisi Meclis Üyesi Mustafa Gürsoy söz aldı.

“AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR”

Konu ile ilgili konuşan Gürsoy, “Size vereceğimiz yetkiden bir şüphemiz yok. Bu konuda endişemin birincisi şu: Burası Hazine’ye geçince bizden kontrol çıkmış olacak. İkincisi, Gebze’deki problemi çözmek için Başiskele’deki arazinin değerlendirilmesi doğru değil. Buranın değeri 350 ile 500 milyon değeri olan bir arazi” dedi.

ŞEVKİ YILMAZ’A VERİLEN ARAZİDE KAFE İŞLETİLİYOR

Sözlerini sürdüren Gürsoy, “Hazineyle ilgili yetki istiyorsunuz ancak bununla ilgili endişelerim var. Bakanlıklar planlarını kendileri yapıyor bölgeden sadece bizden görüş istiyorlar. Kamu yararı kararı alan vakıf ve dernekler hazineden yer tahsis alıyorlar. Bu yerleri amaçları dışında ticari olarak değerlendiriyorlar. Bölgede bulunan MİKAV Vakfı (Şevki Yılmaz’ın vakfı). Bölgede kafeterya açmış. Kamu yararına alan eğitim vakfının alanda geldiği sonra nokta kafe ve restoran işletmeciliği. Birkaç arazinin bu amaçla kullanıldığını gördük. Bir arazi Siirtliler Vakfı’na verilmişti. 3 yıldır bir çivi bile çakmadılar. Biz de sağ olsun Başkan ilgilendi, mecliste onlardan geri aldık. Bu tür arazilerin Büyükşehirin uhdesinde kalarak bölgedeki siyasi kararla yönetilmesini talep ediyorum. Madde ile ilgili olumsuz oy kullanacağım” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN AÇIKLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu konu üzerine, şu bilgileri verdi: “Mesele tam sizin gördüğünüz gibi değil. Gebze Millet Bahçesi içindeki galericiler için verildiğini düşündünüz. Aslında Gebze’de millet bahçesinin yan tarafından olan 50 dönüm arazinin mülkiyeti TOKİ’deydi. Her kurumun kendi iç sistemleri var. TOKİ, o araziyi kendi mülkiyeti olarak edinirken ödeme yapmıştır. Onu TOKİ’den almak için ya TOKİ’ye para ödersiniz ya da onun benzeri bir yer verirsiniz. TOKİ doğal olarak bir konut üretim biri olduğu için yerlere konut üretimi için bakar. Biz de bu 57 dönüm araziye galericiler sitesi yapma koşulu sunduk. Kasamızdan 180-200 milyon parayı verdik.

FORD SEYMEN KIŞLASI’NI İSTİYORDU

Sonrasında Seymen Kışlası, EDOK ve TOKİ arasındaki anlaşmalar nedeniyle TOKİ’ye geçti. Bu alanı TOKİ, nakde çevirmek istedi. Biz hemen Savunma Bakanlığı’yla temasa geçip Seymen Kışlası’ndaki satış sürecini durdurduk. Biz almasak Ford alacaktı. Seymen Kışlası bahsettiğiniz alandan daha değerli bir alandı. Bu nedenle biz Seymen Kışlası’nı aldık. Bahsettiğiniz alana Sekapark gibi bir sahil bandı oluşturamıyorsunuz. Bizce Seymen Kışlası’nda yaşam alanı oluşturmayı doğru bulduk. 800 bin metrekaresine biz millet bahçesi yapacağız. 800 dönüm de millet bahçesi için büyük. Biz aslında o araziyi kaybetmiyor Seymen Kışlası’nı Başiskele’ye kazandırıyoruz.

GEBZE’Yİ DE ALACAĞIZ

1 milyar dolarlık Ford tarafından yapılacak çalışma var. Biz bu araziyi Milli Emlak’a arazi verirken karşılıksız arazi veremeyiz. Bize arazi verirlerken biz o Gebze’de galericiler sitesi için araziyi de istedik. Orayı da biz alacağız” dedi. Madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

YILMAZ’IN VAKFI ANTİKKAPI İSTEMİŞ

Şevki Yılmaz’ın vakfına verilen arazide kafe ve restoran açılması ile ilgili söz alan AKP’li Meclis Üyesi Numan Tonka, Mustafa Gürsoy’un bahsettiği vakıf ile ilgili söz aldı. Vakıf savunucusu olmadığını ifade eden Tonka, “Eğitim amaçlı kurulan bir vakıf. Tahsis bizim tarafımızdan yapılmadı. Bizim oraya müdahil olma hakkımız yok. Burayı kiralamış ve işletiyor” dedi. Konu ile ilgili kısa konuşan Başkan Büyükakın ise vakfın kendilerinden işletme için Antikkapı’yı talep ettiklerini ifade etti. Büyükakın, “Orada bir kamusal alan oluştu. Kamusal alan çevresinde kafe de olur restoran da olur. Bize talep olarak geldi. O mekanları Antikkapı işletsin diye. Uygun görmediğimiz için kabul etmedik” dedi.

YENİ DENETİM SEÇİLDİ

Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın, Denetim Komisyonunun oluşturulması, Denetim Komisyonunda çalıştırılacak uzman ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Maddede Denetim komisyonuna aday olan Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, İsmail Aysu, Özhan Kurt, Mehmet Nuri Paşa için oy kullanıldı.

ADAY OLMAMALARINA RAĞMEN OY VERDİLER

Kapalı zarf usulü yapılan oylama sonucunda Berna Abiş 61, Hasan Numan Tonka 57, İsmail Aysu 61, Özhan Kurt 61, Mehmet Nuri Paşa 48 oy aldı. Komisyona aday olmamasına rağmen sandıktan Engin Taşdemir, Özgür Yılmaz ve Fevzi Canbaz’a da 1’er oy çıktı. Seçim sonuçları açıklandığında aday olmamasına rağmen 1’er oy alan meclis üyelerinin ismi okunduğunda kimi meclis üyeleri duruma güldü.

“AMAÇ ALGI YAPMAK”

Denetim komisyonuna bilinçli olarak ben katılmadım. Ortak bir önerge verildi. Önergede de iki partinin sunduğu arkadaşlar var. İki senedir dikkat ediyorum. Biz her fırsatta demokrasi gereği sürekli bizim arkadaşlarımız bir araya gelip oy vermiyorlar. Bizden bir arkadaşa bile tahammülleri yok. Bu demokrasi anlayışının kınıyorum. Burada aday olmuyoruz isimlerimiz yazılıyor. Bunlar şık konular değil. Burada amaç basına 1 oy aldılar diye algı yapmak. Bunu kınıyorum” şeklinde tepki gösterdi.

BÜYÜKAKIN DA KINADI

Konu ile ilgili Engin Taşdemir’e hak veren Büyükakın, “Engin Beyin yorumladığı manada bunu yapan arkadaşı kınıyorum. Bu hoş bir davranış değil. Maksat meclis üyelerini rencide etmekse kınıyorum” şeklinde tepki gösterdi.

“BÖYLE ADALETSİZ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GÖRMEDİM”

Meclis gündeminin 29. Maddesinde Gebze Belediyesi Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahalleleri Meskun Konut Alanının revize edilmesi maddesi tartışmalara neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, 1 milyon metrekare yer imara açılıyor. Çok samimi söylüyorum: Yüzlerce plan değişikliği gördüm. Böyle adaletsiz bir plan değişikliği görmedim. Zinnur Bey neye göre yapıldığını aydınlatırsa seviniriz” dedi.

“RANT KELİMESİ BENİM HAYATIMDA YOK”

Büyükgöz, “Orhan Bey yanlış bilgi verdi. 1 metrekare tarım alanı yok burada. Yeni sınırların bir kısmı orman alanı dışında bekleniyor. Planda içeri alınan alanlar köy yerleşik alanına bazı binaların alınmadığı takdirde o çizilen alanlar dışarda kalıyor ya da içeri alınıyor. Totalde 220 dönümlük yeni bir hareket var. Herkes rahat olsun. Rant kelimesi benim hayatımda yok. Bizim hayatımızda rant yok. Engin Bey’den bu kelimeleri duymak istemiyorum.” dedi.

SİNİRLER GERİLDİ

CHP’li Orhan Tanış ise, “Benim de uygun gördüğüm yerleri anlattı. Kocaeli’nin 12 ilçesi var. 400’e yakın köy var. Tarım alanları kaybolmasın diye vatandaşın boğazını sıktık. Yüzde 40 imar vermedik. Ama burada ev var diye tren katarı gibi gittik. Burada meclis üyelerini de yanlış bilgi veriyor diye yanıltmasın” dedi.