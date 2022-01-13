Kartepe'de kar kalınlığı   30 santime ulaştı  

Kartepe’nin zirvesinde kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı öğrenildi. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ve öğrenciler, Kartepe’nin yolunu tuttu. Doyasıya eğlenen öğrenciler, kayak yapıp kartopu oynadı. İlimtepe ve Umuttepe’de kar yağdı. Buralarda da kar kalınlığının 3 santim olduğu belirtildi. Yüksek kesimlerde bugün de kar yağışı devam edecek. Bugün ve yarın hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.