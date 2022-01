Kadınlar kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler için bir araya geldi

Kocaeli’de son günlerde yeniden artan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri nedeni ile Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadın bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde İzmit Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen platform üyesi kadınlar, bir kez daha kadın cinayetlerine dikkat çekti. Kadınların sadece ölüm ve şiddet haberine değil, nasıl şiddete uğradığına ve öldüğüne de tanıklık etmek durumunda kaldıklarını ifade eden kadınlar, kadın cinayetlerinin politik olduğunun altını bir kez daha çizdi.

“KOCAELİ EN ÇOK KADIN CİNAYETİ İŞLENEN İLLERDEN BİRİ”

Cezasızlık politikalarının erkeğin sırtını sıvazlamaya devam ettiğini belirten Merve Ünver, “Kadınlar eşit, özgür ve adil bir yaşam için mücadeleyi büyüttükçe, erkek egemen sistemin saldırıları da artarak kendisini örgütlemektedir. Biz kadınlar her gün kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti gerçekliğine uyanıyoruz. Türkiye’de 2021 yılında 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu Kocaeli, 9 kadın cinayetiyle en çok kadın cinayeti işlenen 6. il oldu. İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çekilerek Erkeğe cesaret veren erkek devlet, Cezasızlık politikaları ile de erkeğin sırtını sıvazlamaya devam ediyor” şeklinde konuştu

“ERKEKLER KADINLARI KATLETMEKTEN ÇEKİNMİYOR”

Merve Ünver Erkeklerin yargıdan ve onun cezalandırma sisteminden korkmadıklarını belirterek, “Pazartesi günü Körfez’de Sefanur şüpheli bir şekilde 7. Kattan düştü, Salı günü Tuzla’da Dilara Yıldız, polislerin ve tüm kamuoyunun gözleri önünde öldürüldü. Dün gece ise Konya’da Melike’nin şüpheli şekilde 4. Kattan düştüğü haberi ile sarsıldık. Kadınların sadece ölüm ve şiddet haberine değil, nasıl şiddete uğradığına ve öldüğüne de tanıklık etmek durumunda kaldığımız bir günlerdeyiz. Yargıdan ve onun cezalandırma sisteminden korkmayan erkekler kadınları katletmekten çekinmiyor Kadın karşıtı politikalar kadın cinayetlerini, Cinsiyetçiliği taciz ve tecavüz kültürünü yaygınlaştırmaktadır’’ ifadelerini kullandı

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET POLİTİKTİR”

Merve Ünver açıklamasının devamında, “Bu ülkede her gün kadınlar şiddete uğruyor ve öldürülüyor, bu ülkede kadınlar her gün yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyor. Yasalar ve sözleşmeler etkin uygulanmıyor. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmiyor. “aile düzeni” adı altında kadınlara görev biçilmesinden vazgeçin. Erkeklik hallerini kışkırtmaktan ve sırtlarını sıvazlamaktan vazgeçin. Her cinayette anlatmaya çalıştığımız gibi “Kadına Yönelik Şiddet Münferit Değil, Politiktir”

“KADIN CİNAYETLERİNİ MEŞRULAŞTIRAN ERKEK ADALETİ REDDEDİYORUZ”

Yüceltilen erkeklik politikaları her gün bir kadını aramızdan almaktadır. Ölmek istemiyorum diyen Emine’nin “Dayı Beni Kurtar” diyen Dilara’nın, şüpheli olarak yüksek katlı binalardan düşen Sedefnur ve Melike’nin olduğu bu topraklarda, Kadınlara yönelik şiddeti engellemeyen körüklenen erkeklik nedeni ile kadınların uğrayabileceği şiddetle onları baş başa bırakan ve hatta daha önemlisi şiddeti bizzat yaratan kadın cinayetlerini meşrulaştıran erkek adaleti reddediyoruz.

“ŞİDDETSİZ, BİR YAŞAMI ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZLE İNŞA EDECEĞİZ”

Bizler, Cins kırım yaşadığımız bu ülkede büyüyen isyanımızla bir kişi daha eksilmeyene kadar susmayacağız. Kadın mücadelesinden, haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Tüm kadınları hedef alan erkek şiddetine teslim olmayacağız. Her türlü şiddete karşı, şiddetsiz bir dünyayı örmek ve katledilen kadınların hesabını sormak için hayatlarımız ve haklarımız için mücadele edeceğimizi burada bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz” dedi.