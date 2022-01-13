13 Oca 2022 - 21:15- Spor G: 13 Oca 2022 - 21:16

Samet Ali yarın antrenmana çıkacak

Kocaelispor’un Adanaspor’dan renklerine bağladığı santrfor Samed Ali Kaya yarınki taktik antrenmana katılacak. İlk kez görücüye çıkacak olan futbolcu...

Erdem ÖVÜÇ
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Samet Ali yarın antrenmana çıkacak mask

Kocaelispor’un Adanaspor’dan renklerine bağladığı santrfor Samed Ali Kaya yarınki taktik antrenmana katılacak. İlk kez görücüye çıkacak olan futbolcunun pazar günkü Ankaragücü maçında kadrodaki yerini alması bekleniyor.
# Kocaelispor

13 Oca 2022 - 21:15 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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