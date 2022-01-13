Özmural engelliler için yapılan trafik ışıklarını sordu

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural tarafından verilen soru önergesinde şu ifadelere yer verildi; “ Kentimizde yaşayan engelli vatandaşlarımız maalesef çarpık kentleşmenin neden olduğu birçok problemle karşıya kalmaktadır. Bunlardan da birisi de trafik ışıkları uygulamalarıdır.
NASIL PLAN OLUŞTURULDU?
Trafik ışıklarına entegre edilen engelli yaya butonları işitilebilir ses, sözlü mesajlar ve titreşimli yüzeyler vasıtasıyla engelli ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin trafikte problem yaşamadan hareket etmelerine, karşıdan karşıya geçmelerine olanak sağlayan sinyalizasyon sistemlerinin Kocaeli ili sınırları içinde toplam sayısı ve tüm ışıklandırma sistemindeki oranı nedir? Bu oranın artırılması için nasıl bir plan oluşturulmuştur?”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.