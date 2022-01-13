13 Oca 2022 - 21:17- Gündem G: 13 Oca 2022 - 21:18

Özmural engelliler için yapılan trafik ışıklarını sordu

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural Büyükşehir Belediye Meclisinde engelliler için yapılan trafik ışıkları hakkında soru önergesi verdi

Özmural engelliler için yapılan trafik ışıklarını sordu mask

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural tarafından verilen soru önergesinde şu ifadelere yer verildi; “ Kentimizde yaşayan engelli vatandaşlarımız maalesef çarpık kentleşmenin neden olduğu birçok problemle karşıya kalmaktadır. Bunlardan da birisi de trafik ışıkları uygulamalarıdır.


NASIL PLAN OLUŞTURULDU? 

Trafik ışıklarına entegre edilen engelli yaya butonları işitilebilir ses, sözlü mesajlar ve titreşimli yüzeyler vasıtasıyla engelli ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin trafikte problem yaşamadan hareket etmelerine, karşıdan karşıya geçmelerine olanak sağlayan sinyalizasyon sistemlerinin Kocaeli ili sınırları içinde toplam sayısı ve tüm ışıklandırma sistemindeki oranı nedir? Bu oranın artırılması için nasıl bir plan oluşturulmuştur?”
# chp
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13 Oca 2022 - 21:17 - Gündem

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