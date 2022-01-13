Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Uzundere ve Senaiye köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile gezintiye çıkan 3 genç, traktör lastiğinin kopması neticesinde orman yolunda mahsur kaldı. Karla kaplı orman yolunda mahsur kalan gençlerin imdadına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.
13 Oca 2022 - 21:18- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2022 - 21:19
Karla kaplı orman yolunda traktör gezintisi mahsur bıraktı
Karamürsel’de karla kaplı orman yolunda traktör ile gezintiye çıkan 3 genç yolda mahsur kaldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.