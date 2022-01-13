13 Oca 2022 - 21:18- Asayiş G: 13 Oca 2022 - 21:19

Karla kaplı orman yolunda traktör gezintisi mahsur bıraktı

Karamürsel’de karla kaplı orman yolunda traktör ile gezintiye çıkan 3 genç yolda mahsur kaldı.

13 Oca 2022 - 21:18 İHA Kocaeli- Asayiş

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