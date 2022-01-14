Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen ürünlerin satıldığı tespit edildi. Kontrollerde, raf ömrü geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletmeler hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, marketlere yönelik fiyat kontrollerinin de yapıldığı denetimlere devam edileceğini kaydetti.
14 Oca 2022 - 01:35- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2022 - 01:36
Kocaeli’de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketlere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.