14 Oca 2022 - 01:37- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 01:38

Kullanılmayan dairede yangın çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kullanılmayan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kullanılmayan dairede yangın çıktı mask

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın kullanılmayan ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, daireyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıktı. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için akan trafiği bir süre başka bir güzergaha yönlendirdi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede soğutma çalışması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, yeniden yanabilecek bazı nesneleri dışarıya attı. Polis ekipleri yang

ınla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, Darıca

14 Oca 2022 - 01:37 İHA Kocaeli- Asayiş

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