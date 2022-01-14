Yasin Kol Kocaelispor’u YAKTI!

Kocaelispor’un sezonun ikinci yarısında deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor maçının 90. dakikasında hakem Yasin Kol’un uydurduğu faul kararının ardından Napoleoni serbest vuruş kullanmış, Atila kaleye doğru giden topa dengesiz yükseldiği için top Atila’nın koluna çarpmıştı. Bu pozisyonun ardından Yasin Kol penaltı kararı vermiş ve Napoleoni penaltı vuruşu sonrası Ümraniyespor’un maçı 1-0 kazanmasını, hakem Yasin Kol’un da desteği ile sağlamıştı.

BENHUR ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARDA YOK

Son derece yanlış bir serbest vuruş kararı sonrası mağlup olan Kocaelispor’da yenilginin verdiği gerilim pahalıya mal oldu. Futbolculardan Benhur Keser, Futbol Şube Sorumlusu Veli Başkurt ve Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek disiplinle sevk edildi. PFDK kararları açıkladı ve Benhur ile Murat Onur Dilek’e 3’er, Veli Başkurt’a ise toplam 15 maç ceza verdi. Böylece Benhur, Ankaragücü, Samsunspor ve Boluspor gibi bir birinden zorlu maçlarda sahadaki yerini alamayacak.

KARARLAR

Kocaelispor Kulübü sporcusu Benhur Keser'in, 08.01.2022 tarihinde oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Kocaelispor Kulübü kaleci antrenörü Murat Onur Dilek'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

VELİ BAŞKURT İKİNCİ YARIDA YOK!

Kocaelispor Kulübü görevlisi Veli Başkurt'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.- TL. para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 12 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle de 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.