Gebze’nin altyapı hatlarında temizlik yapılıyor

Şehir genelinde gerekli olan birçok noktada altyapı hattı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan altyapı hatlarında temizlik çalışması düzenliyor. İSU Gebze Şube Müdürlüğü ekipleri özel araçlarla ilçedeki kanalizasyon, yağmursuyu ve ızgaralarda, gündüz ve gece saatlerinde basınçlı su ve vakumlu hortumlarla temizlik yapıyor.

GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışma kapsamında İSU Gebze Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kışla, Yeni Bağdat ve İlhami Karagöz gibi caddelerinde ve bu caddelere bağlı sokaklarda altyapı temizliği gerçekleştirdi. Trafiğin gündüz saatlerinde yoğun olduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları gece saatlerinde yapılırken az yoğunluk olan yerlerde çalışmalar gündüz saatlerinde düzenlendi.

MAZGAL VE IZGARALARDA DA TEMİZLİK

Yağışların getirdiği alüvyon ve malzemelerden temizlenen altyapı hatları ile mazgal ve ızgaraların düzenli akışı sağlanıyor. Çıkan malzemeler döküm alanlarında depolanıyor.