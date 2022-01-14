Artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir kefen ve cenaze levazımatı alamadı!

EROL DEMİRBEK TÜRK - ne demişti bir büyük kişi , '' hele durun bakalım bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek '' çok ileri görüşlü . şimdi ben de diyorum ki bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek neler daha belki de mezarlar soyulacak, zamlar tamgaz. devam ettikçe .