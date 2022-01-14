14 Oca 2022 - 10:24- Gündem G: 14 Oca 2022 - 10:25

Artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir kefen ve cenaze levazımatı alamadı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkılan kefen ve cenaze levazımatı ihalesi, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler gelmesi nedeniyle iptal edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir kefen ve cenaze levazımatı alamadı! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta 2022 Yılı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere kefen ve cenaze levazımatı ihalesine çıktı. İhale kapsamında kefenlik hasse, yeşil tabut örtüsü, muayene eldiveni, FFP3 korumalı maske, sünger, sabun, gülsuyu, hasta bezi, pamuk, zefiran, tulum, ceset torbası alımı işi için ihale 2 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilirken verilen teklifler, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin tekrardan ihaleye çıkmasıbekleniyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

14 Oca 2022 - 10:24 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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EROL DEMİRBEK TÜRK - ne demişti bir büyük kişi , '' hele durun bakalım bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek '' çok ileri görüşlü . şimdi ben de diyorum ki bu daha iyi günleriniz daha başınıza neler gelecek neler daha belki de mezarlar soyulacak, zamlar tamgaz. devam ettikçe .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 10:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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