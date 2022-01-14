Ümraniyespor maçının ardından hakeme hakaret ettiği gerekçesi disipline sevk edilen ve 3 maç ceza alan Benhur Keser için savunma verildi. 10 sayfa halinde derlenen savunmanın ardından 3 maçlık cezanın düşürülmesi amaçlanacak. Öte yandan Benhur Keser sosyal medya hesabındaki paylaşımında kendisi ile ilgili verilen karar ile ilgili “Bundan sonra kelimelerimi ve isyanımı gülerek dile getireceğim. Bilginize” paylaşımı yaparak tepkisini dile getirdi.
14 Oca 2022 - 10:27- Spor Güncelleme: 14 Oca 2022 - 10:28
Benhur için savunma verdik
Ümraniyespor maçının ardından hakeme hakaret ettiği gerekçesi disipline sevk edilen ve 3 maç ceza alan Benhur Keser için savunma verildi. 10 sayfa hal...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.