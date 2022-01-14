14 Oca 2022 - 10:27- Spor G: 14 Oca 2022 - 10:28

Benhur için savunma verdik

Ümraniyespor maçının ardından hakeme hakaret ettiği gerekçesi disipline sevk edilen ve 3 maç ceza alan Benhur Keser için savunma verildi. 10 sayfa hal...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Benhur için savunma verdik mask

Ümraniyespor maçının ardından hakeme hakaret ettiği gerekçesi disipline sevk edilen ve 3 maç ceza alan Benhur Keser için savunma verildi. 10 sayfa halinde derlenen savunmanın ardından 3 maçlık cezanın düşürülmesi amaçlanacak. Öte yandan Benhur Keser sosyal medya hesabındaki paylaşımında kendisi ile ilgili verilen karar ile ilgili “Bundan sonra kelimelerimi ve isyanımı gülerek dile getireceğim. Bilginize” paylaşımı yaparak tepkisini dile getirdi.

14 Oca 2022 - 10:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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