14 Oca 2022 - 10:29- Gündem G: 14 Oca 2022 - 10:30

KARTEPELİ MİNİKLER DEĞERLERİ TİYATRO İLE ÖĞRENİYOR

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği tiyatro günlerinde “Keloğlan İş Başında” adlı çocuk oyunu Kartepeli miniklerden büyük ilgi gördü.

KARTEPELİ MİNİKLER DEĞERLERİ TİYATRO İLE ÖĞRENİYOR mask

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde “Keloğlan İş Başında” adlı komedi çocuk oyunu Kartepeli minikleri eğlendirirken öğretti.

HEYECAN DOLU ÖĞRETİCİ MACERA

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz’ünde torunuyla birlikte izlediği “Keloğlan İş Başında” tiyatro oyununda Keloğlan’ın maceralarında çizgi film ve masal kahramanlarından Nasrettin Hoca, şirinler ve gargamel de konuk oldu. Çocukların ilgiyle izlediği oyunda yalanın kötü bir şey olduğu insanlara zarar verdiğini her zaman doğrunun, dürüstlüğün önemi vurgulandı. Gargamel tarafından kandırılan ve ormanlık alanda tutsak edilen Keloğlanı kurtarmak için masal kahramanlarının ortak hareket ettiği oyunu izleyen minikler hem eğlendi hem öğrendi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepeli miniklerin heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı hediye edildi. Kartepeli minikler ve büyükler Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

# çocuk, Kartepe, Mustafa
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması mask
Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması
Kartepe Belediyesi’nin starı “Sevgili Yönetmenim”de   mask
Kartepe Belediyesi’nin starı “Sevgili Yönetmenim”de  
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır mask
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır
Kartepe’ye muhteşem meydan mask
Kartepe’ye muhteşem meydan
Kartepe Belediyesi’nde eğitimlere devam ediliyor   mask
Kartepe Belediyesi’nde eğitimlere devam ediliyor  
Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti mask
Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti
Kartepe Belediyesi “İlçe sıfır atık belgesi” aldı mask
Kartepe Belediyesi “İlçe sıfır atık belgesi” aldı
Kocaman’dan emekli olan 42 personele teşekkür plaketi   mask
Kocaman’dan emekli olan 42 personele teşekkür plaketi  
Kocaman’dan yeni yıl mesajı mask
Kocaman’dan yeni yıl mesajı
Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri mask
Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri

14 Oca 2022 - 10:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
KARTEPELİ MİNİKLER DEĞERLERİ TİYATRO İLE ÖĞRENİYOR mask
KARTEPELİ MİNİKLER DEĞERLERİ TİYATRO İLE ÖĞRENİYOR
Gebze’nin altyapı hatlarında temizlik yapılıyor mask
Gebze’nin altyapı hatlarında temizlik yapılıyor
Özmural engelliler için yapılan trafik ışıklarını sordu mask
Özmural engelliler için yapılan trafik ışıklarını sordu
Kartepe'de kar kalınlığı   30 santime ulaştı   mask
Kartepe'de kar kalınlığı   30 santime ulaştı  
Şoför esnafının yaralarına merhem olacağız”  mask
Şoför esnafının yaralarına merhem olacağız” 
Meclisle dalga geçen meclis üyeleri kim? mask
Meclisle dalga geçen meclis üyeleri kim?
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL