KARTEPELİ MİNİKLER DEĞERLERİ TİYATRO İLE ÖĞRENİYOR

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde “Keloğlan İş Başında” adlı komedi çocuk oyunu Kartepeli minikleri eğlendirirken öğretti.

HEYECAN DOLU ÖĞRETİCİ MACERA

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz’ünde torunuyla birlikte izlediği “Keloğlan İş Başında” tiyatro oyununda Keloğlan’ın maceralarında çizgi film ve masal kahramanlarından Nasrettin Hoca, şirinler ve gargamel de konuk oldu. Çocukların ilgiyle izlediği oyunda yalanın kötü bir şey olduğu insanlara zarar verdiğini her zaman doğrunun, dürüstlüğün önemi vurgulandı. Gargamel tarafından kandırılan ve ormanlık alanda tutsak edilen Keloğlanı kurtarmak için masal kahramanlarının ortak hareket ettiği oyunu izleyen minikler hem eğlendi hem öğrendi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepeli miniklerin heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı hediye edildi. Kartepeli minikler ve büyükler Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.