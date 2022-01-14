14 Oca 2022 - 10:30- Gündem G: 14 Oca 2022 - 10:31

Zabıta fiyat farkına karşı teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla teyakkuzda

Zabıta fiyat farkına karşı teyakkuzda mask

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli genelinde yer alan marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimler aralıksız devam ediyor. Ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında fark bulunması durumunda tutanak tutuyor.

HER İLÇEDE DENETİM

Gün ve saat belirtmeden habersizce yapılan denetimler son olarak Derince, Körfez, İzmit, Kandıra, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde devam etti. Bu ilçelerde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulunuldu. Fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunan ekipler, oluşabilecek haksız uygulamalara karşı market yetkililerini uyardı.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Denetleme yaptıklarım marketlerde vatandaş gibi alışveriş yapan Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerine devam edeceğini bildirdi.

# karamürsel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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14 Oca 2022 - 10:30 - Gündem

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