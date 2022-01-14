Ziyarette İlçe Teşkilatını kalabalık bir genç grubu karşıladı. Köy kahvehanesinde gençlerle ve köy halkı ile sohbet ederek mahalle hakkında sorunları ve istekleri dinlediler. Köy esnaflarını ziyaret ederek hal hatır sordular. Ziyaretin ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz "Köy ve mahalle ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün güneşin doğduğu yerden Gündoğdu'da ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gündoğdu'lu genç kardeşlerimiz teşkilatımızı karşıladı. Gençlerimizin çok büyük bir gelecek kaygıları var, bizler çözüm önerilerimizi aktardık ve umutlarını asla yitirmemeleri gerektiğini anlattık. Köydeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Sağolsun gençlerimiz bizi bütün ziyaret boyunca yalnız bırakmadı. Esnafımız hayat pahalılığından şikayetçi. Özellikle, vatandaşın alım gücünün olmadığını belirttiler. Bizler Genel Merkezimizin ürettiği çözüm önerilerini ve projelerini halkımıza anlatıyoruz. Biz çözeriz lafını afaki kullanmıyoruz. Genel Başkanımızın dediği gibi liyakatli kadrolarımızla biz hazırız, biz çözeriz. Yoğun bir ilgiyle karşılamaları ve hoş sohbetleri için gençlerimize ve mahalle halkına çok teşekkür ederim" dedi.
14 Oca 2022 - 10:34- Siyaset Güncelleme: 14 Oca 2022 - 10:35
İYİ Parti İzmit Gündoğdu'da
İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı saha çalışmalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in köyünde devam etti. İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Başkan Yardımcıları Kenan Vural, Nihal Kupşi, Erol Derin, Nebihe Demirtaş, Abdurrahman Akgül, İlçe Yöneticisi Ardacan Gündoğdu, Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Doğukan Erginalp ve Başkan Yardımcısı Emirhan Alptürk ile birlikte Gündoğdu Köyünü ziyaret ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.