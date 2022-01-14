İYİ Parti İzmit Gündoğdu'da

Ziyarette İlçe Teşkilatını kalabalık bir genç grubu karşıladı. Köy kahvehanesinde gençlerle ve köy halkı ile sohbet ederek mahalle hakkında sorunları ve istekleri dinlediler. Köy esnaflarını ziyaret ederek hal hatır sordular. Ziyaretin ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz "Köy ve mahalle ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün güneşin doğduğu yerden Gündoğdu'da ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gündoğdu'lu genç kardeşlerimiz teşkilatımızı karşıladı. Gençlerimizin çok büyük bir gelecek kaygıları var, bizler çözüm önerilerimizi aktardık ve umutlarını asla yitirmemeleri gerektiğini anlattık. Köydeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Sağolsun gençlerimiz bizi bütün ziyaret boyunca yalnız bırakmadı. Esnafımız hayat pahalılığından şikayetçi. Özellikle, vatandaşın alım gücünün olmadığını belirttiler. Bizler Genel Merkezimizin ürettiği çözüm önerilerini ve projelerini halkımıza anlatıyoruz. Biz çözeriz lafını afaki kullanmıyoruz. Genel Başkanımızın dediği gibi liyakatli kadrolarımızla biz hazırız, biz çözeriz. Yoğun bir ilgiyle karşılamaları ve hoş sohbetleri için gençlerimize ve mahalle halkına çok teşekkür ederim" dedi.