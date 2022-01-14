14 Oca 2022 - 10:36- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 10:37

Hırsızlık çetesine büyük operasyon: 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli ve 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 30 farklı evden ziynet eşya ve para çaldığı tespit edilen 47 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık çetesine büyük operasyon: 47 şüpheli adliyeye sevk edildi mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, evden hırsızlık olaylarına ilişkin 1 Ekim 2021-11 Ocak 2022 tarihleri arasında çalışma başlattı. Kocaeli dışındaki 8 ilde daha hırsızlık olaylarının faillerinin bulunduğu tespit eden polis ekipleri, soruşturmayı daha da derinleştirdi. Kocaeli ve çevre illerde, şüphelilerin evde kimsenin olmadığını tespit ederek, kapı dillerinin düşürülmesi suretiyle hırsızlık yapıldığını tespit etti, bu kapsamda 36 kez ara yakalama yapıldı. Ara yakalamalarda yakalanan 15 şüpheli, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunması sebebiyle tutuklandı. 12 şahsa ise ev hapsi kararı verildi. Ayrıca şüpheliler üzerinden çıkan ve çeşitli olaylarda çalınan malzemelere el konuldu.

Polis ekiplerinin planlı çalışmaları neticesinde 1 Ekim 2021-11 Ocak 2022 tarihleri arasında Kocaeli ve çevre illerde 30 farklı evden hırsızlık olayına karışıp, 3 milyon 762 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edilen 48 şüpheli, özel harekat polisinin de katılımıyla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 31’i kadın olmak üzere toplam 47 şüpheli adliyeye sevk edildi.

# Kadın

14 Oca 2022 - 10:36 İHA Kocaeli- Asayiş

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