PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen kardeşler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde uzun süredir takibini yaptığı PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ağabey ve kardeşi, saklandıkları evde yakaladı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki köylerde, yol keserek kimlik kontrolü yaptığı belirlenen M.M. (44) ile kardeşi M.M.'nin (26), PKK/YPG terör örgütünün askeri kanadında, Türkiye sınırı ve Afrin sınır hatlarında silahlı faaliyetlere katıldıkları tespit edildi. Türkiye'ye giren iki kardeşin, önce İstanbul’a oradan da Dilovası’na yerleştikleri belirlendi. Şüpheliler, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları eve baskın yapılarak yakalandı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan iki kardeş, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.