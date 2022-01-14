O kararın ardından Çubuklu Balaspor ligden çekildi!

1. Amatör Lig’de oynanan Seka Doğanspor – Çubuklu Balaspor maçının uzatma anlarında saha içinde olaylar çıkmış ve Çubuklu Balaspor’un kalecisine kalabalık bir grup tarafından saldırı olmuştu. Futbol İl Disiplin Kurulu konu ile ilgili verdiği kararlara tepki gösteren Çubuklu Balaspor Kulübü’nde Başkan Abdullah Malçok ligden çekildiklerini duyurdu.

AÇIKLAMA

13.01.2022 / 2022-12 tarih sayılı toplanan Kocaeli Futbol İl Disiplin Kurulu, 09.01.2022 tarihinde oynanan Seka Doğanspor – Çubuklu Balaspor maçı ile alakalı ilginç kararlara imza atmıştır. Alınan kararlar sonucunda Çubuklu Balaspor tarafı olarak kamuoyu önünde bazı sorular sormak tarafımızdan zaruri hale gelmiştir.

ŞÖYLE Kİ

1-Sahada disiplinsiz davranış nedeni ile ikinci sarı karttan atılan herhangi bir futbolcu kırmızı kart gördükten sonra dahi hakem ve gözlemci raporları ile alacağı cezanın daha da artması muhtemel olsa da rakip takım taraftarlarının sahaya girip cezayı kendisi vermesi meşru mudur?

2-Ellerinde bira şişeleri ile sahaya giren onlarca taraftardan takım arkadaşını korumaya çalışmak dört maç ile sadece “elli kişi bir kişiyi nasıl dövüyorsunuz ayıp değil mi” sorusunu sormaktan başka hiçbir eylem yapmayan bir başka futbolcuya “İlgili maddelerden” iki maç ceza vermek ne kadar adildir?

3- Çubuklu Balaspor kulübü, Seka Doğanspor deplasmanına “Taraftarsız” gitmiştir. Sadece iki yönetici ve futbolculardan başka hiç kimse yoktur. Çubuklu Balaspor Teknik Direktörü cezalı olduğu için yöneticilerin biri yedek kulübesinde, diğeri de tribündedir. Bütün bu gerçeklere rağmen, futbolcusu sahada linç edilen tribündeki tek yönetici de yapmayın etmeyin dediği anda da kendisi de linç edilerek dövülmüştür.

SADECE 1 MAÇ!

Deplasmana taraftarsız giden bir kulüp, çıkan olaylardan dolayı “Taraftarlarının davranışlarından ötürü hangi mantık ile ihtar cezası alır? Ülkemizde hem mağdur olup, dayak yiyerek hem de ceza alan ikinci bir kulüp var mıdır bilmiyoruz. Bu fiiliyat nedeni ile sadece bir maç saha kapatma cezası verilen ikinci bir karar var mı, bilmiyoruz…

FUTBOLCU CEZAYI KENDİSİ Mİ KESMELİ?

Onlarca taraftardan dayak yiyen, bir futbolcusu beyin sarsıntısı şüphesi ile hastaneye kaldırılan bir takıma bir hakemin nasıl bir psikoloji ile “Maça devam edecek misiniz?” diye sormuş mudur, bilmiyoruz. Bu andan itibaren sahadaki futbolcuya cezayı kendisi kesmeye çalışan taraftar toplulukları hoş görülecek midir, görülmeyecek midir, onu da bilmiyoruz.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hakkımızda karar veren kurulun bu kararlarını en sert ve demokratik bir şekilde kınıyor, Federasyonun bundan sonra tutunacağı tavrı da merak ediyor, takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz.Maçın hakem ve gözlemcilerinin burada isimlerini vermeden “İl hakem kurulunun bu arkadaşlar hakkında vereceği kararların” takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyoruz.

LİGDEN ÇEKİLİYORUZ!

İl Disiplin Kurulunun tarafımızı dinlemeden, ancak karşı tarafın savunmasını alarak vermiş olduğu bu haksız kararların ardından, Çubuklu Balaspor olarak ligden çekildiğimizi ve konu hakkında en kısa zamanda Federasyona gereken yazıyı vereceğimizi buradan ilan ediyoruz.