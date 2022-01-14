Ellibeş: “Sivil toplum desteği olmadan hedeflerimize ulaşamayız”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve partililerle bir dizi programa katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de bazı bölümlerinde yer aldığı programda Yeniyalı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Ellibeş, daha sonra Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Körfez Şube Başkanı Osman Türk, Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve Amasyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çınar’a gitti. Özellikle hemşehri derneklerinde büyük ilgi ve kalabalıkla karşılanan Ellibeş, sivil toplum kuruluşlarının bir ülke için önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

SON 20 YILDA YAPILANLAR

“Türkiye, son 20 yılda üretimde küresel tedarikçi ülkelerin çıkardıkları zorlukları ve uyguladıkları gizli veya açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke hâline geldi. Özellikle savunma sanayii alanındaki yerli ve milli üretimler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin dünya barışı için sürdürdüğü mücadelesinde güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya, terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmesine ve Türkiye’nin sahadaki caydırıcılığını artırmaya büyük katkı sağladı. Zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopter projeleri, modern silah sistemleri, yerli uydu ve uzay çalışmaları, elektronik park ve radar sistemleri, mühimmatlar, füzeler, torpidolar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi birçok projeyi hayata geçiren Savunma Sanayii Başkanlığı ve yerli şirketler, yüksek AR-GE yatırımlarıyla geleceğin sistemlerini geliştirdi.”

SİVİL TOPLUM, DEVLETİN TAMAMLAYICISIDIR

“Lazer ve elektro manyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zekâ projeleriyle geleceğin harp ortamına hazırlanmanın yanı sıra sivil alanda da yeni nesil çözümler sunma konusunda büyük yol kat ettik. Savunma Sanayii bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, yıllık cirosu 10 milyar dolara, ihracatı ise 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara bu sayede yükseldi. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçmiş ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıkmıştır. Türkiye, artık eski Türkiye değildir ve sürekli gelişmektedir. Ancak bütün bunlar yapılırken, insanımızı, değerlere bağlılığımızı da ihmal etmiyoruz. Hatta bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun, sivil toplum desteği, yardımı olmadan hedeflerine ulaşamayacağına inanıyoruz. Çok şükür bu anlamda bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızla aramızdaki bağ sımsıkı, güçlü şekilde devam ediyor. Biz, sivil toplum kuruluşlarımızı tehdit olarak değil, milli birlik ve beraberliğimizin kilit taşı olarak görüyoruz. Sizler ülkemizde katılımcı demokrasinin aracı, sosyal barışımızın âdeta sigortası olan kuruluşlarımızsınız. Sivil toplum devletin karşıtı değil bilakis tamamlayıcısıdır.