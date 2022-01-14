POMEM başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurs başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönemde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “Spor Kenti Kocaeli” vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, hizmetlerine gençlere ücretsiz spor eğitimi kursları vererek devam ediyor.

BAŞVURULAR ELDEN TESLİM

28. Dönem POMEM sınavları için yeni dönem başvuruları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No: 110 İzmit Kocaeli adresindeki Spor Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. 28. Dönem POMEM Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, başvuru formunu Spor Şube Müdürlüğü’nden alabilecek.

ÜCRETSİZ HAZIRLANABİLME OLANAĞI

Gençler bu kurslarda, Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM’in yanı sıra Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi’ne ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakalıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.

KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Gençlerin kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesini bulundurması gerekiyor. Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları geçtiğimiz temmuz ayında yapılan POMEM sınavlarında başarısını bir kez daha ortaya koymuştu. Sınavlara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ücretsiz kurslarda hazırlanan 20 genç 27. Dönem POMEM sınavlarında başarılı olarak polislik mesleğine ilk adımlarını atmıştı.

2021 YILINDA BAŞARI ORANI % 71 OLDU

2021 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren her 3 adaydan 2’si sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. 223 kursiyerin katıldığı ücretsiz spor kurslarında 20 katılımcı polislik mesleğine adım attı. Büyükşehir’in açtığı spor kursları ile hazırlanan gençlerden fiziksel yeterlilik parkur mülakatına giren 190 kursiyerden 135’i parkur sınavını başarıyla tamamladı. Fiziksel mülakatta başarı oranı ise %71 oldu.