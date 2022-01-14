İzmitli rekortmen sporcu, Türkiye’nin büyük erkekler buz patenindeki en başarılı ismi Burak Demirboğa, Estonya'nın başkenti Tallinn’de devam eden Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'ndaki kısa programında oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve serbest programa kalmaya hak kazandı. Rana Belkıs Göçmen antrenörlüğünde yarışmaya katılan Buz 41 sporcusu Burak Demirboğa böylece Avrupa’nın en iyi 24 buz pateni sporcusu arasına adını yazdırdı. Demirboğa bu akşam kürsü görebilmek için buz üzerine çıkacak
14 Oca 2022 - 11:37- Spor Güncelleme: 14 Oca 2022 - 11:38
Burak Demirboğa’dan büyük başarı
İzmitli rekortmen sporcu, Türkiye’nin büyük erkekler buz patenindeki en başarılı ismi Burak Demirboğa, Estonya'nın başkenti Tallinn’de devam eden Arti...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.