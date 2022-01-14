Burak Demirboğa’dan büyük başarı

İzmitli rekortmen sporcu, Türkiye’nin büyük erkekler buz patenindeki en başarılı ismi Burak Demirboğa, Estonya'nın başkenti Tallinn’de devam eden Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'ndaki kısa programında oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve serbest programa kalmaya hak kazandı. Rana Belkıs Göçmen antrenörlüğünde yarışmaya katılan Buz 41 sporcusu Burak Demirboğa böylece Avrupa’nın en iyi 24 buz pateni sporcusu arasına adını yazdırdı. Demirboğa bu akşam kürsü görebilmek için buz üzerine çıkacak