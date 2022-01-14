14 Oca 2022 - 11:40- Gündem G: 14 Oca 2022 - 11:41

Soğuk havada ekmek mücadelesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda tezgah açan seyyar satıcılar, soğuk havada ekmek mücadelesi veriyor.
Soğuk havada ekmek mücadelesi mask

Kocaeli’de soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte sokakta satış yapan seyyar satıcılar da zor anlar yaşıyor. Geçimlerini sağlayabilmek için sabahın erken saatlerinde yollara düşen seyyar satıcılar, İzmit ilçesinde vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda tezgahını açıyor. Saatlerce sokakta kalan seyyar satıcılar, geçimlerini sağlayabilmek için soğuk havada zorlu ekmek mücadelesini sürdürmeye çalışıyor.

"Eli ayağı tutan herkes çalışmalı"

37 yıldır seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Celal Şahin, "Kışın kestane, yazın mısır satıyorum. 1985’ten beri bu işi yapıyorum. Havalar şu an çok soğuk, günler zor geçiyor ama çalışmak zorundayım. Öğrenci bir oğlum var, ihtiyaçlarım var ve bunları karşılamam gerekiyor. Dükkanlar nasıl açıksa bizim de açık olmamız lazım. Çalışmak gerekiyor, insan eli ayağı tuttuğu sürece çalışmak zorunda. O yüzden soğuk sıcak demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Babama yardım ediyorum"

14 yaşındaki Harun Kaya’da, seyyar satıcıların arasındaki yerini alıyor. Derslerinden fırsat buldukça babasına bu şekilde destek olduğunu söyleyen Kaya, "14 yaşındayım ve 7 senedir boş zamanlarımda babamın tezgahını işletiyorum. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar, kar kış demeden çalışıp ekmek parası çıkarıyorum. Ailemize destek oluyoruz" dedi.

14 Oca 2022 - 11:40 İHA Kocaeli- Gündem

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