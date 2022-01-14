Gölcük Yeniköy Arıtma Tesisi için halkın görüşü bekleniyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında 22 maddelik ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ genelgesi yayınlanmış, genelgede mevcut atık su arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise 1 yıl içerisinde uyum sağlaması gerektiği ayrıca yeni yapılacak tüm atık su arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması gerektiği belirtilmişti.

60 BİN METREKÜPTEN 140 BİN METREKÜPE ÇIKARILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü genelge sonrası harekete geçerek 195 milyon liralık proje bedelli “Gölcük Yeniköy Biyolojik Arıtma Tesisi’nin İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne Dönüştürülmesi ve Kapasite Artışı” için Ayaz Çevre Mühendislik ve Danışmanlık Şirketi’ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlattı. Projede şu anki kapasitenin günlük 60 bin metreküp olduğu, kapasite artışı ile günlük 140 bin metreküp olacağı ve ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürüleceği belirtildi. Yayınlanan raporda, “Söz konusu kapasite artışı 1. Etap olarak günlük 80 bin metreküp, 2. Etap olarak ise mevcuttaki günlük 60 bin metreküp olan tesisin revizyona gitmesi ile olacaktır” ifadelerine yer verildi.

DEŞARJ YİNE MARMARA DENİZİ

Projenin inşaat aşamasında 40, işletme aşamasında ise 28 personelin çalışacağının belirtildiği raporda mevcut durumdaki Gölcük Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin ve teknolojisinin yeterli gelmemesi sebebiyle tesisin ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi ve kapasite artışı yapılmasına karar verildiği belirtildi. İl Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer tarafından hazırlanan raporda mevcut havalandırma tankının revize edileceği, ön arıtma dahil yeni ileri biyolojik arıtma atık su arıtma tesisi yapılacağı, deşarj yerinin ise yine Marmara Denizi olacağı notu düşüldü. Halkın görüşünün mutlaka alınması gerektiğinin vurgulandığı ÇED raporunda ayrıca 27 Ocak 2022 tarihinde halkın katılım toplantısının düzenleneceği de belirtildi.