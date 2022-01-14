14 Oca 2022 - 14:34- Ekonomi G: 14 Oca 2022 - 14:35

Akaryakıt istasyonları   kapanmanın eşiğinde 

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, "İki zam daha gelirse Türkiye genelinde istasyonlar bir...
Akaryakıt istasyonları   kapanmanın eşiğinde  mask

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, "İki zam daha gelirse Türkiye genelinde istasyonlar birer birer kapanmaya başlar. Vatandaş benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşar" uyarısında bulundu. 
# Zam

14 Oca 2022 - 14:34 - Ekonomi

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Akaryakıt istasyonları   kapanmanın eşiğinde  mask
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