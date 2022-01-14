14 Oca 2022 - 14:35- Ekonomi G: 14 Oca 2022 - 14:37

İnşaat maliyetlerinde   rekor artış yaşanıyor  

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2021 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Kasım 2021’de aylık yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87 arttı. 

İnşaat maliyetlerinde   rekor artış yaşanıyor   mask

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Brokeri Songül Özsan, “Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 yükseldi” dedi. 

YATIRIMCI ZORLANIYOR 

Artan fiyatlar nedeniyle yatırımcıların yeni konut yapımında zorlandığını aktaran Özsan, “Son 1 yılda büyük artışlar yaşandı. Döviz her ne kadar düşmüş olsa da fiyatlar aynı oranda düşmedi. Bu da yatırımcıları yeni konut yapımında zorluyor” ifadelerini kullandı. 

14 Oca 2022 - 14:35 - Ekonomi

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