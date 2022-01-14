İş dünyası tersine beyin göçü istiyor

Gençlerin son yıllarda akın akın yurtdışına gitmesi, iş dünyasını endişelendiriyor. Yeni yatırım ve istihdam alanları için nitelikli eleman ihtiyacının üst seviyeye çıktığını ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de beşeri sermayesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iyi bir eğitim politikasının yanı sıra tersine beyin göçünün de sağlanması gerektiğini belirtti.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.