İş dünyası tersine beyin göçü istiyor

Gençlerin son yıllarda akın akın yurtdışına gitmesi, iş dünyasını endişelendiriyor. Yeni yatırım ve istihdam alanları için nitelikli eleman ihtiyacının üst seviyeye çıktığını ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de beşeri sermayesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iyi bir eğitim politikasının yanı sıra tersine beyin göçünün de sağlanması gerektiğini belirtti.