14 Oca 2022 - 14:40- Ekonomi G: 14 Oca 2022 - 14:41

Yapı Kredi Yayınları   ve Tüpraş işbirliği yaptı  

  Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş iş birliğiyle İngilizce ve Türkçe hazırlanan “Bizans Dönemi’nde Anadolu” kitabı, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da yarattığı yeni kültüre ve bıraktığı izlere yoğunlaşıyor.    

Yapı Kredi Yayınları   ve Tüpraş işbirliği yaptı   mask

Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle 2011 yılında başlatılan ve tamamlandığı zaman Anadolu kültür tarihi için araştırmacılara ve okurlara kapsamlı bir külliyat sunacak olan “Anadolu Uygarlıkları Serisi” toplam 12 kitaptan oluşuyor.  Seri kapsamında yayımlanan 10. kitap olan Bizans Dönemi’nde Anadolu, konusunda uzman yerli ve yabancı Bizans araştırmacılarının kaleme aldığı 32 makale aracılığıyla hem Bizans kültürüne hem de “Bizans Anadolusu”na ışık tutuyor.  
  
FARKLI BÖLGELER  
 
Siyasi, bürokratik, askeri, iktisadi ve dini hayat hakkındaki makaleler, devlet aygıtı ve toplumsal yapı üzerine eğilirken; edebiyat, sağlık, sanat ve maddi izler temalı makaleler, gündelik hayatla ilgili değerli bilgiler sunuyor. Kitabın son bölümünde; okuyucu, Bizans Anadolusu’nun farklı bölgelerine odaklanan makaleler üzerinden tarihsel bir yolculuğa davet ediliyor. 
 
# sağlık

14 Oca 2022 - 14:40 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yapı Kredi Yayınları   ve Tüpraş işbirliği yaptı   mask
Yapı Kredi Yayınları   ve Tüpraş işbirliği yaptı  
İş dünyası tersine beyin göçü istiyor mask
İş dünyası tersine beyin göçü istiyor
İnşaat maliyetlerinde   rekor artış yaşanıyor   mask
İnşaat maliyetlerinde   rekor artış yaşanıyor  
Akaryakıt istasyonları   kapanmanın eşiğinde  mask
Akaryakıt istasyonları   kapanmanın eşiğinde 
Bülent Börek Başiskele  Şubesi hayırlı olsun   mask
Bülent Börek Başiskele  Şubesi hayırlı olsun  
Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz mask
Zeytinoğlu: Üretimdeki artıştan memnuniyet duyuyoruz
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL