Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan?" diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü Ateş’i sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı. Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
14 Oca 2022 - 14:53- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2022 - 14:56
Ucuz ekmek satan fırının şoförünü bacağından vurdular
KOCAELİ'de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş (36) ekmek dağıtırken, "Kaça satıyorsun ulan?" diyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.