14 Oca 2022 - 14:53- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 14:56

Ucuz ekmek satan fırının şoförünü bacağından vurdular

KOCAELİ'de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş (36) ekmek dağıtırken, "Kaça satıyorsun ulan?" diyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Ucuz ekmek satan fırının şoförünü bacağından vurdular mask

Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. "Ekmeği kaça satıyorsun ulan?" diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü Ateş’i sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı. Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
# eğitim, Darıca

14 Oca 2022 - 14:53 - Asayiş

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